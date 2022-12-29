Число постраждалих від російських ракет у Києві зростає - серед них дівчинка-підліток

Сили ППО збили ворожий боєприпас, однак уламок, на жаль, все ж потрапив у житловий будинок

В результаті масованого ракетного удару по Києву, де уламок ракети влучив у приватний житловий сектор, розташований у Дарницькому районі, постраждали вже троє цивільних. Серед них 14-річна дівчинка-підліток. Раніше в мережі ширилася інформація про двох травмованих.

Такі фото ширяться у київський пабліках

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, показавши шокуючі фото із наслідками влучання уламка російського боєприпасу.

За його словами, саме так виглядає передноворічний російський терор російської федерації.

"Київ, приватний сектор у Дарницькому районі. Внаслідок ранкової атаки ворога постраждало 3 людей, серед них 14-річна дівчинка. Всім надається допомога. На місці працюють рятувальники. От так виглядає передноворічний терор росії", — йдеться в тексті публікації представника ОП.

Наслідки "руского міра" у риватному секторі міста Києва

Інформацію щодо кількості постраждалих вже підтвердив і столичний міський голова Віталій Кличко. Також він додав, що силам протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих російських ракет, які перебували у повітряному просторі над столицею.

"За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом знищено 15 ракет", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував масований ракетний удар по Україні, наголосивши, що російський ворог випустив у повітряний простір нашої країни понад 120 ракет.