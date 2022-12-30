Нічна атаків "шахедів" на Київ: без руйнувань не обійшлося (відео)

Росіянам видалося мало ракетного удару напередодні, тож столиці довелося ще й тримати удар від БПЛА

Нічна повітряна тривога, оголошена у Києві, була пов'язана із запуском росіянами чергової партії іранських безпілотників. Українські сили протиповітряної оборони добре попрацювали, відбиваючи цю атаку, однак без влучань не обійшлося. Відомо про ураження адміністративної будівлі в Голосіївському районі міста.

Більше деталей повідомила пресслужба Київської міської військової адміістрації. За даними очільника структури Сергія Попка, інформації про загиблих чи постраждалих внаслідок російського удару безпілотниками, немає.

Усього за ніч спокій жителів столиці порушили п'ять ворожих дронів. Наші засоби ППО змогли ліквідувати всі цілі, однак один із них зрештою все ж влучив у будівлю в Голосіївському районі. Це спричинило її часткове руйнування, також постраждав житловий будинок поруч — там пошкоджені вікна.

Голосіївський район Києва на карті

Один із моментів роботи ППО вдалося зафільмувати місцевим жителям. Звуки вибухів, котрі лунали цієї ночі в столиці, справді були досить гучними. Попереджаємо: на відео присутня нецензурна лексика!

Загалом же місцева влада переконує, що Київ гідно витримав атаку іранських безпілотників, навіть ще повністю не оговтавшись від денного ракетного удару.

Зазначимо, що вночі ворожі БПЛА знаходилися у повітряному просторі не лише столиці. Також сили ППО знищили декілька російських "пташок" у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Варто зазначити, що більшість атак росіяни влаштували вже після опівночі.

Також "Телеграф" розповідав, якою була результативність наших військових під час масованого ракетного удару по Україні 29 грудня.