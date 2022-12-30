100 пострілів – 100 влучень: Кличко розповів, яка система ППО допомагає Києву

На охороні Києва стоять німецькі ЗРК

У ніч проти 30 грудня росіяни атакували столицю України іранськими дронами. Сили ППО зуміли збити десять ворожих безпілотників, але мер Києва просить партнерів надати ще більше зброї ЗСУ.

Про це Віталій Кличко розповів у інтерв’ю німецькому виданню Spiege l.

За словами мера, щоразу під час обстрілу столиці він не знаходить собі місця та сподівається на успішну роботу ППО. Найкраще з ворожими дронами та ракетами справляються німецькі ЗРК (IRIS-T).

"Що я повинен відчувати? Триматиму кулачки за нашу ППО. І хочу сказати спасибі: німецькі ЗРК працюють дуже точно. Сто пострілів, сто попадань. Хочу сказати спасибі від імені наших громадян за зброю з Німеччини", — сказав Віталій Кличко.

Мер Києва також наголосив, що доти, доки в Україні триває війна, буде брак зброї. Її потрібно якнайбільше.

"Багато хто запитує мене, скільки достатньо знарядь: поки ця війна не закінчиться, їх не вистачить. Нам потрібно більше підтримки, будь ласка", — заявив київський міський голова.

Він також зазначив, що не може виділити конкретну зброю, адже кожна область має свої потреби в обороні. Щодо безпосередньо Києва, то для нього зараз найголовніше — це ППО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як італійська зброя допомагає боронити Бахмут. ЗСУ тримають оборону міста в умовах безперервних обстрілів.