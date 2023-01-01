Кого вони намагаються налякати? Кияни під час новорічного обстрілу вийшли на балкони та співали (відео)

Мешканців столиці вразило єднання

"Слава Україні", гімн та відома кричалка про російського президента володимира Путіна звучали з балконів — кияни у новорічну ніч не просто зустріли календарну віху. Місто зазнало чергової масштабної повітряної атаки. Під час вибухів жителі столиці висловили свою думку про росію та її лідера, а також славили свою країну разом.

Відео того, як з балконів нічної столиці на тлі звуків вибухів українці показують своє ставлення до того, що відбувається, розмістили у багатьох соціальних мережах. Окрім відомої фрази про путіна, гімну та гасла "Слава Україні", кияни співали "Червону калину" та вітали зі святом.

Українці у мережі висловлюють підтримку киянам. Мешканці столиці діляться враженнями від єднання, а також питають, кого росіяни хочуть залякати своїми вчинками.

Зазначимо, що кричалки про путіна та гімн України стали хітом не лише у столиці. Українці в інших містах також привітали один одного на балконах та разом виконали відомі композиції.

Новорічна ніч у Одесі

Раніше "Телеграф" розповідав, що були й інші вигуки у новорічну ніч із вікон. Стосувалися вони любителів попускати заборонену піротехніку. Такі пуски зафіксували як мінімум у чотирьох містах України.