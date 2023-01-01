Кого вони намагаються налякати? Кияни під час новорічного обстрілу вийшли на балкони та співали (відео)
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Мешканців столиці вразило єднання
"Слава Україні", гімн та відома кричалка про російського президента володимира Путіна звучали з балконів — кияни у новорічну ніч не просто зустріли календарну віху. Місто зазнало чергової масштабної повітряної атаки. Під час вибухів жителі столиці висловили свою думку про росію та її лідера, а також славили свою країну разом.
Відео того, як з балконів нічної столиці на тлі звуків вибухів українці показують своє ставлення до того, що відбувається, розмістили у багатьох соціальних мережах. Окрім відомої фрази про путіна, гімну та гасла "Слава Україні", кияни співали "Червону калину" та вітали зі святом.
Українці у мережі висловлюють підтримку киянам. Мешканці столиці діляться враженнями від єднання, а також питають, кого росіяни хочуть залякати своїми вчинками.
Зазначимо, що кричалки про путіна та гімн України стали хітом не лише у столиці. Українці в інших містах також привітали один одного на балконах та разом виконали відомі композиції.
Раніше "Телеграф" розповідав, що були й інші вигуки у новорічну ніч із вікон. Стосувалися вони любителів попускати заборонену піротехніку. Такі пуски зафіксували як мінімум у чотирьох містах України.