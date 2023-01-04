Вияв "руского міра": з'явилося відео обстрілу палацу "Україна" в Києві

Окупанти продовжують волати, що "мистецтво поза політикою", але при цьому знищують українське культурне надбання

Національний палац "Україна" в Києві став однією із пошкоджених будівель під час масованого ракетного удару по Україні 31 грудня. Вибуховою хвилею вибило десятки вікон, пошкодило фоє та кілька інших приміщень, лишень глядацька зала просто дивом лишилася без пошкоджень.

Момент самого вибуху поблизу будівлі опублікували на офіційній Facebook-сторінці палацу. Представники комплексу підкреслюють, що загалом отримані під час обстрілу пошкодження будівлі є досить серйозними.

"Ми готові зробити все, що від нас залежить, для відновлення палацу "Україна", — йдеться у повідомленні працівників закладу.

При цьому вони закликають й інших небайдужих українців приєднатися фінансово до відбудови мистецької установи, адже вона є не просто великою сценою для багатьох заходів і концертів. Палац "Україна" також завжди був символом, і не можна дозволити російським окупантам залишити його настільки ушкодженим.

У будівлі зруйновані десятки вікон

Битого скла поблизу "України" дуже багато

Також колектив палацу висловив надію на те, що всі необхідні ремонтні роботи будуть закінчені ще до весни, тож у березні "Україна" зможе відкрити двері для всіх бажаючих глядачів.

Додамо, що нахабність окупантів, які, очевидно, все ж мали на меті поцілити ракетою безпосередньо у палац, вельми розізлила багатьох користувачів мережі.

Як відомо, 31 грудня не стало останнім днем повітряних атак на мирні міста України. "Телеграф" повідомляв, що в новорічну ніч Київ та інші регіони були атаковані десятками "шахедів". І хоча більшість цілей вдалося збити, деякі їхні уламки все ж принесли біди. Окремі безпілотники були підписані росіянами, немов "вітальні" листівки.