Київ прибрали із переліку територій можливих бойових дій

Список постійно актуалізується

В Україні внесли зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані росією. Згідно з новим наказом Мінреінтеграції місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій.

Як передає "Profpressa" у грудні минулого року КМУ прийняв постанову №1364, якою визначив механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані росії.

Перелік було затверджено наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 р. №309. Цей список не фіксований – він регулярно актуалізується.

"Мінреінтеграції наказом від 13.01.2023 р. № 14 внесло такі зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією:

з переліку територій можливих бойових дій виключено Київ (тобто пп. 1.11 п. 1 розділу I Переліку);

змінено з "10.08.2022" на "30.04.2022" дату припинення можливості бойових дій, що зазначається в переліку щодо м. Києва (пп. 2.10 п. 2 розділу I)"

Варто зазначити, що до оновленого переліку територіальних громад, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), входить 9 областей.

Це територіальні громади Донецької (66 громад), Харківської (56 громад), Дніпропетровської (10 громад), Луганської (37 громад), Запорізької (62 громад), Херсонської (49 громад), Миколаївської (26 громад), Сумської (19 громад), Чернігівської (4 громади) областей. Загалом у переліку 329 громад.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві перейменують дві станції метро.

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