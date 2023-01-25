У відомого виробника чаю конфіскували мільйони на потреби ЗСУ — все через зв’язок із росією

Власницею чайного бізнесу є родичка російського олігарха

У середу, 25 січня, стало відомо, що київська прокуратура передала на потреби ЗСУ понад 52 млн. грн. заарештованих коштів російської чайної компанії. Напередодні повідомлялося, що майже половина чаю в Україні виробляється російськими компаніями.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на своєму офіційному сайті. Слідством було встановлено, що у столиці та на території інших регіонів України здійснюють діяльність підприємства, які займаються виробництвом та продажем чаю. Кінцевими бенефіціарними власниками підприємств є резиденти росії.

У прокуратурі не називали назву компанії, а ось у виданні Лівий берег уточнили, що йдеться про компанію Орімі Україна, яка наприкінці грудня змінила назву на ТС Трейд. Це стало відомо із записів у судовому реєстрі. У червні минулого року на рахунках Орімі Україна та пов’язаних із нею компаній Орімі Трейд ЛТД та Ексімтрейд заарештували 53,17 млн. грн.

Орімі Україна (ТС Трейд) є виробником чаю та кави. Продукція випускається під зареєстрованими в Україні торговими марками Greenfield, TESS, Принцеса Гіта, Принцеса Канді, Принцеса Нурі, Ява Принцеса, Jardin, Piazza del Caffe та Жокей. Власник компанії — Вероніка Касьяненко, родичка російського мільярдера Сергія Касьяненка.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ нарешті отримають західні танки. Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко прокоментував "Телеграфу" ситуацію з військової точки зору.