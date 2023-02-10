У Києві уламки ракети впали в приватний сектор (ексклюзивні фото руйнувань)

У Києві уламки ракети пошкодили будинки та авто.

В п'ятницю, 10 лютого, під час ранкової масованої атаки рф уламки ракети впали в Голосіївському районі Києва.

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, сили протиповітряної оборони України збили над Києвом 10 ракет.

Дрібними уламки від ракети пошкодження отримали автівки та приватні будинки. Постраждали вікна будинків і покрівлі. Ніхто з людей не постраждав.

На місці події побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Йому вдалося поспілкуватися з мешканцями району, які показали пошкодження та розповіли про вибухи.

"Були вибухи перед цим. Потім ще один дуже сильний вибух на вулиці. Скло повилітало. Було все дуже швидко", — розповідає чоловік, авто якого пошкодило уламками.

Уламки ракети пошкодили авто

Ще одне пошкоджене авто

Також жінка показала свій будинок, в якому повилітали шибки у вікнах, а від вибухів пішли тріщини в стінах.

Також постраждали будинки

У вікнах повилітало скло

Уламки впали в Голосіївському районі Києва

Фото, відео: Ян Доброносов

Нагадаємо, що в результаті атаки пошкодження зазнали й електромережі. За даними Укренерго, росіяни поцілили по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах. Влучання призвели до перебоїв з електропостачанням.

Крім того, росіяни вдарили і по Харкову. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, постраждала критична інфраструктура. Через цю ситуацію можуть відбуватися перебої з електроенергією та іншими комунальними послугами.