340 тисяч собі в кишеню: київський блогер обкрадав ЗСУ

Поки наші воїни захищають країну від окупантів, блогер вирішив привласнити перераховані їм гроші собі

Під час повномасштабної війни українці активно донатять на допомогу Збройним силам України, однак деякі особи чомусь вважають, що ці гроші можна привласнити собі. Так зробив 24-річний блогер із Києва, діяльність якого викрили правоохоронці. Тепер йому загрожує тюремний строк.

Під час слідства було встановлено, що хлопець мав особистий обліковий запис для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів на підтримку ЗСУ. Однак, дізнавшись про вразливість програмного забезпечення цього сайту, він вирішив скористатися цим у власних цілях. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, отримавши незаконний доступ до електронного гаманця сайту, блогер почав систематично виводити на свій рахунок кошти, які українці з різних куточків країни відправляли на потреби армії. Загалом він привласнив собі 340 тисяч гривень.

За місцем проживання зловмисника було проведено обшуки. Правоохоронці знайшли та вилучили у нього носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність. Також було виявлено гроші, які киянин отримав у нечесний спосіб.

Зазначається, що столичному блогеру було повідомлено про підозру щодо шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб Збройних сил України. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України. Тепер йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що правоохоронці викрили медиків п’яти столичних клінік, які разом із представниками лікарської комісії "допомагали" військовозобов’язаним виїхати за кордон, штампуючи їм підроблені довідки про хвороби.