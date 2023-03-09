Вибиті вікна і потрощені машини: як виглядає місце нічного вибуху в Києві (ексклюзивні фото)

У багатьох сусідніх будинках вибуховою хвилею винесло вікна — не витримали навіть склопакети

Під час нічного ракетного обстрілу України значну увагу окупанти приділили Києву. Тут до сьомої ранку пролунало щонайменше чотири потужні вибухи, один із яких стався у житловому кварталі Святошинського району.

Фотокореспондент "Телеграфу" побував на місці подій, де зрання працюють поліцейські та рятувальники, щоб побачити на власні очі наслідки "руського міра". Ексклюзивними знімками ми ділимося із читачами.

Найбільше під час атаки постраждали припарковані автомобілі — на частину із них впали уламки ворожого снаряду. В результаті посеред двору спалахнула серйозна пожежа, в якій щонайменше п'ять машин були знищені вогнем повністю. Ще півтора десятки отримали різноманітні пошкодження. Зараз правоохоронці їх фіксують, аби жоден аспект кремлівських військових злочинів не був забутий.

Машинам дісталось дуже сильно

Загальний план виглядає ще жахливіше

Робота кипить

Поліцейські вносять у протокол всі пошкодження, аби власники авто могли згодом отримати компенсацію за отриману шкоду. Наразі це вже безпечно, адже загоряння було ліквідоване рятувальниками за вельми короткий час.

Фіксують навіть найменші пошкодження

Від деяких автівок лишилася лише купа металобрухту

Подекуди можна розгледіти уламки скла - воно скривавлене, адже були поранені

Рятувальники все одно лишаються на місці про всяк випадок

Не пощастило і деяким будинкам поблизу епіцентру вибуху — у них пошкоджені вікна, хоча частина склопакетів усе ж встояла.

Деяким квартирам пощастило менше

Дісталося і бідолашному синьо-жовтому прапору, який пошарпало уламками ракети. Але попри все він гордо розвівається за вітром.

Справжній символ незламності

Попри те, що на місці багато правоохоронців, місцеві жителі теж не лишаються осторонь. Дехто настільки сміливий, що сидить у дворі, споглядаючи результати нічного обстрілу. І це, мабуть — найвищий показник витримки українців. Бо попри все ми не ховаємося, а сприймаємо реальність такою, якою вона є. І обов'язково чекаємо на Перемогу!

Навіть загороджувальні стрічки — не перепона

Фото: Євген Завгородній, "Телеграф"

На нашому сайті можна також знайти більше деталей ракетного удару по Києву. Без постраждалих, на жаль, не обійшлося.

Окремо ми відслідковували хронологію обстрілу всієї України та його наслідки.