"Ми були близькі": Кличко розповів, що допомогло уникнути евакуації киян

Міський голова зробив правдиву заяву

Узимку, коли українська столиця потерпала від тривалих і систематичних блекаутів, київська влада всерйоз розглядала необхідність евакуації мирного населення.

Таку інформацію в інтерв'ю для RND зізнався київський мер Віталій Кличко, коментуючи масовані ракетні удари росії по енергетичній інфраструктурі міста та регіону загалом. За його словами, у січні столична влада була дуже близька до того, щоб закликати містян до евакуації.

"Найважчий блекаут тривав 14 годин. Не було світла, води, опалення. На щастя, погода була м'якою", – нагадав він.

Також Кличко додав, що критичній інфраструктурі Києва все ж вдалося вистояти проти потужного натиску російської навали. Це все сталося завдяки спільним зусиллям енергетиків і комунальників, які працювали цілодобово.

Крім того, київський мер зазначив, що врятувати об'єкти інфраструктури і тисячі життів допоміг німецький ЗРК Iris-T SLM, який ефективно збиває російські крилаті ракети.

Наостанок Віталій Кличко закликав владу Німеччини не зволікати, а швидше надати Україні нове, вкрай необхідне озброєння та боєприпаси.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як після низки потужних рентних атак по об’єктах енергетики мільйони українців залишилися без світла, після чого мер Києва заявив, що повномасштабну евакуацію киян не розглядає, однак частину жителів все ж можуть вивезти.