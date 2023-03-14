В Києві збираються прибрати частину блокпостів: як це пояснює влада

Частину інженерних споруд залишають без змін — тільки удосконалять і оновлять

В українській столиці збираються частково позбутися блокпостів та інших інженерних споруджень, які були зведені у часи повномасштабної війни. Про такі плани заявили у Київській міській військовій адміністрації. Цікаво, що роботи з ліквідації загороджень уже почалися в окремих районах міста. Подібна робота викликає вельми змішані почуття, особливо з урахуванням того, ще місяць тому окремі експерти прогнозували можливий повторний наступ з боку Білорусі.

Нині ж у КМВА підкреслюють: хоча загроза з північного напрямку нікуди не зникла, вона стала набагато меншою. Саме тому в столиці вирішили удосконалити загальну систему інженерних загороджень. Очільник КМВА Сергій Попов при цьому вважає, що нині пряма загроза бойових дій у Києві є мінімальною.

Отже, наразі кияни готуються до трьох основних змін:

функціонувати залишаться лише окремі блокпости та загородження;

частина споруд перейде в "сплячий" режим;

ще частину блокпостів повністю демонтують.

Залишать тільки ті інженерні загородження, які мають і надалі виконувати свою основну функцію — безпекову. Їх перевірять та удосконалять: замінять непридатні блоки, мішки з піском, оновлять протитанкові їжаки тощо. Також будуть приведені до ладу окопи і бліндажі.

Подекуди робота вже розпочалася

Ті блокпости, які стануть "сплячими", будуть прибрані з проїжджої частини. Однак все необхідне для їхнього швидкого повернення на дороги буде знаходитися у визначених місцях неподалік. Сергій Попко зазначає, що у разі небезпеки для столиці звести інженерні загородження знову займе зовсім трохи часу.

"Решту системи інженерних загороджень Києва, в яких немає зараз потреби, демонтують. Такі блокпости приберуть з проїжджої частини; вивезуть бетонні блоки, мішки з піском та протитанкові їжаки; будуть засипані окопи, демонтовані бліндажі", — підкреслив чиновник.

У КМВА сподіваються, що таким чином вдасться розвантажити частину столичних доріг і полегшить для киян пересування містом.

Нагадаємо, що попри зменшення загрози наступу піхоти ракетна небезпека для столиці лишається вельми серйозною. Лише під час останнього масованого обстрілу в Києві пролунало кілька серйозних вибухів. Як стало відомо пізніше, по місту били різними видами боєприпасів, зокрема балістикою.