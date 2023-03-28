У Києві "приліт": після вибуху спалахнула будівля

Пожежу оперативно локалізували

У ніч на 28 березня росіяни знову запустили чергову хвилю ударних дронів по Україні, а "прильоти" було зафіксовано у двох районах Києва.

Відповідну інформацію оприлюднив у своєму Telegram-каналі столичний міський голова Віталій Кличко.

За його словами, вибухи було чутно у Святошинському та Оболонському районах міста, а до місця події вже вирушили представники всіх необхідних служб.

Кличко додав, що на місці одного з ударів спалахнуло приміщення магазину.

"Пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху та займання будівлі у Святошинському районі столиці. Постраждалих попередньо немає", — повідомив він.

Варто зазначити, що керівництво Повітряного командування "Центр" також оприлюднило відео, на якому видно збиття одного з дронів над поверхнею води, що розвінчує міф про те, що нібито засоби ППО не можуть їх там виявити.

Як повідомлялося раніше, вдень 27 березня окупанти обстріляли ракетами С-300 Слов’янськ, через що щонайменше двоє людей загинули і 29 отримали поранення.