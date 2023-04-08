Всі на хутір: що пропонують мешканцям будинку на Жилянській у Києві, який рознесло "Шахедом" пів року тому

"Телеграф" з'ясовував, яка наразі ситуація з експертизою будинку та що обіцяють людям

Як стало відомо "Телеграфу", ситуація з 4-поверховим будинком на Жилянській, 116А в Києві (Шевченківський район), куди врізався іранський дрон, наразі далека від свого вирішення. Незалежна технічна експертиза об'єкту ще триває, а мешканці зруйнованих квартир так по факту і залишаються без власного житла. Люди відмовились переїжджати з центру Києва на Червоний Хутір (майже крайня околиця лівобережного Києва, звідки до Борисполя ближче, ніж до центру столиці — Ред.), де влада запропонувала їм житло. Ця відмова має вагомі причини.

"Телеграф" з'ясовував обставини цієї проблемної історії, та які є варіанти її вирішення.

У чому складність ситуації?

Нагадаємо, через атаку "Шахедів" на Київ 17 жовтня 2022 року і влучання БПЛА в житловий дім на Жилянській, п’ятеро людей, серед яких вагітна жінка, – загинули. 18 людей вдалося врятувати з-під завалів. Половину будинку іранський дрон зруйнував ущент.

Будинок на Жилянській після прильоту "Шахеда". Фото - Facebook Зеленського

Ще на початку цього року в етері телемарафону Київський міський голова Віталій Кличко повідомляв, що через обстріли росією української столиці близько 800 будинків у місті зруйновані або пошкоджені, 417 із них – житлові. При цьому, за підрахунками міської влади, 17 будинків мають великі пошкодження. Очевидно, будинок на Жилянській потрапив в останній перелік.

Своєю чергою заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв’ю ТСН раніше уточнював, що будинок на Жилянській через аварійність потрібно знести, а на його місці можна було б зробити сквер. На думку Поворозника, у сквері варто було б встановити знак у пам’ять про людей, які там загинули під час атаки 17 жовтня.

"Будинок старий, у ньому дерев'яні перекриття, його просто неможливо відбудувати. І нічого на його місці будувати не будуть: там замала для цього ділянка. Ніякого будівництва там не буде. На мою думку, дім на Жилянській потрібно знести, а на його місці розбити сквер і поставити знак в пам’ять про людей, які там загинули. І на цьому закінчити цю історію", – говорив Поворозник.

Рішення про знесення будинку "не примхи (міської влади. – Авт.), а рішення експертиз", додав заступник голови КМДА.

"На висновку експертів стоять десятки печаток і підписів відповідних фахівців", – уточнював Микола Поворозник.

Наслідки удару БПЛА по будинку. Фото - Facebook Єгора Гордєєва

У Київраді теж в курсі ситуації з будинком на Жилянській. Як повідомила "Телеграфу" депутат міськради з фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова, будівля має історичну цінність, тому місту все ж таки варто було б її врятувати.

"Цей будинок має історичну і культурну цінність, хоча місто не виконало свій обов‘язок і не включило цей будинок до культурних пам`яток. Але його відновлення було би дуже символічним для міста", – зазначила обраниця.

Зараз же, як нам неофіційно повідомили у мерії міста, міська влада домовилася з мешканцями будинку дочекатися результатів незалежної експертизи. А вже далі разом з людьми чиновники вирішуватимуть, куди рухатися.

Разом з тим раніше депутат Київради з фракції "Голос" Аліна Михайлова говорила про найбільший ризик довкола ситуації на Жилянській – поява з часом якогось забудовника, який захоче зайти на цю крихітну ділянку, щоб збудувати там чергову висотну будівлю.

"Міська влада не хоче його відбудовувати та пропонує людям переїхати з Жилянської на Червоний Хутір, а цей будинок знести під нуль. Щоб побудувати там якусь висотку чи ЖК. І це в умовах сьогоднішньої війни та людської біди. Це не відбувається без доброго вирішального слова мера", — пояснювала депутатка можливу причину багатомісячної епопеї з Жилянською, 116А.

Справді, з урахуванням минулих численних будівельних скандалів у столиці та руйнування забудовниками десятків (якщо не сотень) пам'ятників архітектури сценарій нового будівництва "на крові" — цілком імовірний.

Жилянська - ласий шматок у центрі міста для будь-якого забудовника

Які є варіанти?

Попередньо існує три варіанти вирішення долі будинку на Жилянській: добудувати зруйновану секцію; побудувати новий чотирьох поверховий будинок, або ж не будувати там нічого, відселивши мешканців вцілілої частини.

Про сквер наразі вже не йдеться — в КМДА чиновники попередньо поставили на паузу цю ідею, доки не отримають результатів експертизи та не проконсультуються з мешканцями будинку.

Це "Телеграфу" також підтвердила голова ОСББ будинку на Жилянській Тетяна Махрінська. За її словами, всі власники зруйнованих квартир відмовилися переїжджати на Червоний Хутір через те що, по-перше, нові помешкання попередньо призначалися учасникам бойових дій. Тож, на думку "жилянців", було б якось неетично позбавляти військовослужбовців квартир — вони їх заслужили. До того ж, щоб передати помешкання містянам з Жилянської, мало б пройти три сесії Київради. Тобто, все це б могло надовго розтягнутися у часі.

По-друге, як зазначила Махрінська, запропоновані квартири на Червоному хуторі — дещо не рівноцінна заміна квартирам на Жилянській.

Дійсно, все ж таки, різниця між околицею Дарницького району та Шевченківським районом — більш ніж очевидна. Так, наприклад, за розрахунками агентства нерухомості "Лун", станом на квітень-2023 середня ціна 1 квадратного метра в Шевченківському районі становить майже 62 000 гривень. Водночас в Дарницькому р-ні — 43 000 грн. Тобто, 1 "квадрат" на околиці Києва коштує майже в півтора рази дешевше. Умовно кажучи, продавши (за сприятливих умов) одну квартиру в центрі столиці, можна купити дві на околицях міста. Часом кияни жартують з приводу, а чи Червоний Хутір — це взагалі Київ?! Жарти жартами, але якась доля істини у цьому є.

Тут треба зазначити, що вказані ціни є середніми, і тому вартість квадратного метра на Жилянській може в рази відрізнятися від ціни, приміром, на Нивках (це теж Шевченківський район, але його східна околиця). Очевидно, вартість житла на Червоному хуторі і, скажімо, на схилах Дніпра в межах Дарницького району теж буде різнитися.

До речі, у цьому контексті одним з варіантів виходу із ситуації з Жилянською міг би бути і такий: теоретично міська влада могла б запропонувати містянам за кошт міста придбати квартири десь поряд (в центрі чи в Шевченківському районі). Та чи зголосяться на це "жилянці", — питання ще те. Налаштованість мешканців зруйнованого будинку нам зрозуміла.

"У відповіді на наш запит, від ОСББ, чи дійсно планувався сквер і чому нас про це не проінформували, з КМДА повідомили, що наразі про сквер не йдеться. Ми склали дорожню карту з огляду на те, що зараз ми робимо технічну експертизу, і за її результатами потім маємо зустрічатися з представниками Департаменту архітектури КМДА та консультуватися з приводу технічного стану будинку. Мається на увазі, чи можливо його добудувати, чи буде влада з нами, чи ні. Якщо ні, то будемо шукати якісь інші механізми", — розказала Тетяна Махрінська.

Вона уточнила, що перша експертиза справді засвідчила аварійність будинку (4-й ступінь аварійності по відповідній шкалі).

Відповідь КМДА на запит ОСББ про стан будинку

"Тож наразі ми чекаємо технічну експертизу, і будемо знову усе-таки відбудовувати свій будинок будь-якими силами, якими можливо. Ми не готові просто здатися", — підкреслила очільниця ОСББ на Жилянській.

Будинок на Жилянській в оточені "свічок"

Що відомо про будинок на Жилянській

Дім на вулиці Жилянській, 116A збудували в кінці ХІХ — на початку ХХ сторіччя (у 1902 році). Архітектор унікального об'єкту – невідомий. Будинок поєднував елементи типового зразка київського цегляного стилю і деякі дрібні ліплені неоготичні деталі.

Так виглядав будинок на Жилянській в 2019 році. Фото Антона Короба

За інформацією краєзнавця Антона Короба, збудував будинок купець Іоселіан Іцкович Лев, якого ще називали Йосиф Ісакович. Цей купець мав поряд підприємство на цій же вулиці. Підприємець володів фабрикою з виготовлення меблів, де працював 61 робітник, що на ті часи вважалось великим виробництвом.

Купець продавав меблі, розписні ванни, умивальники у магазині, який теж знаходився неподалік. Іоселіан Лев також виконував і державне замовлення, постачав продукцію Південно-Західній, Московсько-Києво-Воронізькій, Катерининській та іншим залізницям, управлінням пароплавів та іншим закладам.

Після перевороту у росії в 1917 року і після двох світових воєн будинок вцілів, але його прийшлось ремонтувати: у поствоєнні роки будівлю зміцнили допомогою бетонних плит, не змінюючи вигляду.

Відтак, враховуючи доволі непросту ситуацію з будинком та ризиками нової будівельної війни в Києві, "Телеграф" і надалі слідкуватиме за розвитком подій на Жилянській. Про що інформуватиме читачів у наступних публікаціях.

Як повідомлялось раніше, в Україні вже є рецепти, як швидко відновити зруйноване війною житло.

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