Дві переламні перемоги: чому росіянам не вдалося захопити Київ (відео)

Окупанти на Київщині залишили по собі руїни, жертв та купу знищеної техніки

Під час окупації Київщини російські війська захопили Гостомель і зробили з нього базу для наступу на Київ. Однак коли ворог туди дістався — залишився без палива, адже сили опору не допустили до військ агресора, який був готовий оточити Київ, паливо.

Про це розповів "РБК-Україна" перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, розповідаючи, чому росіянам не вдалося увірватися в столицю України.

Переломною в боротьбі за Київ стала битва за Ірпінь. Вона тривала місяць. Критичний момент оборони столиці був у селищі Мощун. Ворог не зміг подолати український військових і перейти через річку Ірпінь. Такий розвиток подій відкрив би окупантам шлях до столиці.

На цьому відтинку тривали найзапекліші бої

Іншим поворотним моментом стало знищення бронетехніки ворога та великої кількості піхоти під Макаровим. Вони намагалися просунутися до Ірпеня, але втратили половину сил. Саме ці дві перемоги — під Макаровим та Мощуном привели до того, що штурм Києва провалився, розповів Павлюк.

Раніше "Телеграф" показував, як Київщина оговтується після окупації. У Бучі і через рік після звільнення на кожному будинку — сліди атак. На кладовищах області — безліч безіменних могил.