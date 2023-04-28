Нічна ракетна атака: на Київщині також постраждав багатоповерховий будинок (фото та відео)

Відомо про двох травмованих

Російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по українським містам цієї ночі після тривалої паузи у 51 день. Зокрема, удари було завдано і по столиці нашої країни та Київській області. Стали відомі деякі подробиці події.

Так, обстріл Києва було здійснено з літаків стратегічної авіації. Попередньо, в районі повітряного простору столиці було знищено 11 крилатих ракет, а також збито ще два БПЛА. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Водночас мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі підтвердив інформацію про те, що над столицею було збито 11 ракет та двох безпілотників.

У соціальних мережах з’явилися перші фотографії та відео наслідків ракетних ударів. На одну з багатоповерхівок попередньо впав уламок ракети.

На опублікованих кадрах видно, що у кількох квартирах багатоповерхівки почалася пожежа.

Як повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, житлові будинки було пошкоджено зокрема у місті Українка на Київщині. Ймовірно, кадри було зроблено саме в цьому місті. На цей час відомо про двох травмованих.

Голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook написав про те, що нічна ракетна атака по Київщині сьогодні вночі тривала понад дві години. На щастя, всі ворожі цілі було знищено. Однак у місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є потрапляння до багатоповерхової будівлі. В результаті травмовано дитину.

"В результаті пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина – дівчинку доставили до Охматдиту. На місці працюють усі відповідні служби. Людям надається необхідна допомога", — повідомив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 28 квітня російські загарбники атакували ракетами Умань. Одна з ракет потрапила до житлового будинку.