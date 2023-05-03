Третя атака за шість днів: у Києві розповіли про наслідки нічного удару "Шахедами"

Київ знову був атакований "Шахедами"

Київ зазнав третьої за останні шість днів повітряної атаки ворога. Внаслідок удару безпілотниками в ніч на 3 травня було збито два ворожі повітряні об’єкти.

Про це повідомив голова КМДА Сергій Попко.

За його інформацією, противник атакував столицю "Шахедами".

"Рашисти, як завжди, використовували іранські БПЛА Shahed. Звичайною і незмінною залишається і тактика противника — з настанням темного часу доби країна-терорист запустила свої баражуючі боєприпаси з різних напрямків.

У повітряному просторі навколо столиці було виявлено та збито всі ворожі цілі", — уточнив чиновник.

Попко додав, що наразі про жертви та руйнування інформації немає.

"Силам протиповітряної оборони щира подяка за чудову, професійну службу! Ви ще раз врятували життя киян та інфраструктуру міста! Слава Україні!" — завершив він.

Загалом же вночі над українськими містами був збитий 21 іранський дрон. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Ліквідовані БПЛА росіян

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вирішили змінити тактику застосування "Шахедів". Ворог не залишає спроб вирахувати слабкі місця у нашій системі ППО, тому все частіше відправляє "Шахеди" з північного напрямку.