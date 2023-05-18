Все навколо стало "вугіллям": ексклюзивні фото з місця падіння уламків у Києві

ППО ЗСУ стоїть на захисті нашого неба, але воно не може захистити від уламків вже збитих ракет чи дронів

Ніч на 18 травня для України знову видалася не спокійною. Росіяни продовжують тероризувати мирні міста своїми ракетними атаками, але ППО ЗСУ стоїть на захисті нашого неба. Втім, навіть воно не здатне захистити українців від уламків уже збитої російської зброї.

"Телеграф" побував на одному з місць падіння уламків російської ракети в Києві та показав жахливі наслідки, які спричинило їх падіння.

Нагадаємо, що минулого вечора та вночі росіяни багаторазово атакували Україну. Тривоги, які неодноразово оголошувалися в різних областях, зрештою переросли у повномасштабну. Почалося все з атаки на Одесу, а на ранок росіяни обстріляли ракетами Київ. Вибухи чули у трьох районах столиці.

За попередніми даними, які озвучила КГВА, усі ракети та безпілотники в небі над столицею вдалося збити. Проте, зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано у Дарницькому районі – там сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Саме туди і вирушив наш фотокореспондент.

На опублікованих фото можна побачити страшні наслідки падіння цих уламків. Вони викликали пожежу, яка обвуглила все довкола. Від високих температур плавилися навіть речі, що були усередині гаражів.

По всій території гаражного кооперативу люди знаходять уламки ракети і страшно уявити, яку шкоду вона могла б завдати столиці, якби наші воїни не збили її в небі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Залужний розповів про нічний ракетний удар росіян.

Також ми повідомляємо, що ввечері 16 травня російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру міста Миколаїв ракетами "Калібр". Під удар потрапили автосалон та торговий центр.