Київщина після ракетної атаки: загиблих немає, але зачепило інфраструктуру (фото)

В самій столиці також є незначні руйнування

Російські окупанти в ніч на 29 травня вкотре атакували столицю. Цього разу використали безпілотники та ракети. В поліції повідомили, що атака минула без потерпілих чи загиблих, однак є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових будинків в кількох районах області.

Про це розповів голова ГУ Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. Він зазначив, що практично всі цілі були знищені. Поліція фіксує наслідки атаки та шукає місця падіння уламків ракет та дронів. Голова поліції області також опублікував фото наслідків прильотів.

На місці падіння виникло загоряння

Окупанти вкотре вгатили по будинках

Окупанти застосували баражуючі боєприпаси "Shahed" та з району Каспію запустили крилаті ракети. В столиці уламками пробило дах житлового будинку в Подільському районі.

В результаті падінь уламків утворилися вирви

Раніше "Телеграф" повідомляв, що над столицею були збиті понад 40 повітряних цілей. Як повідомляють військові, ворог був дуже активним, випустивши 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів "Shahed-136/131". Сили ППО працювали у всіх повітряних командувань. Знищити вдалося 67 об'єктів, серед яких 37 крилатих ракет Х-101/Х-555; 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 1 дрон розвідник.