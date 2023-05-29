Під час ракетної атаки кияни публікували роботу ППО, серед них - популярна блогерка

На 15 місяці війни люди досі не розуміють елементарного

Фото та відео роботи ППО в Україні заборонено публікувати в мережі. Однак скандал в середині травня, коли через публікації в мережі процесу збиття ракет до відповідальності притягнули низку блогерів, вочевидь навчив не усіх.

Під час ракетної атаки на Київ зранку 29 травня у мережі знову з’явилися фото та відео боротьби протиповітряної оборони з ворожими ракетами, повідомляє "Всебачаче око". Як відомо, такі кадри можуть допомогти ворогу скоригувати вогонь і бити влучніше. Але цей факт не зупинив як мінімум чотирьох місцевих мешканок.

Вони опублікували світлини у Facebook та Instagram. Профілі у них закриті, тому оперативно дізнатися, чи прибрали вони їх — неможливо. Серед них є досить популярна блогерка Roza Lux, яка має 70 тисяч читачів в Instagram, що становить особливу небезпеку у зв'язку з можливість поширення інформації.

На ситуацію відреагував голова ОП Андрій Єрмак. Він вкотре нагадав, які проблеми може створити бажання прославитися в мережі таким чином.

Також на проблемі із публікуванням роботи ППО в соцмережах наголосив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він здивувався, що досі потрібно пояснювати людям, чому цього робити не варто.

Зауважимо, що у повітряних силах назвали тип ракет, якими били по Києву. Вони летять досить швидко і ними атакували столицю з півночі.