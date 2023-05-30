"Як ми вижили?" Відео з київськими дітьми після нічної атаки "Шахедів" розлетілося мережею

У трьох районах Києва від падіння збитих ППО російських дронів сталися пожежі

У ніч проти 30 травня росіяни атакували Київ безпілотниками: у багатьох районах міста було чути вибухи, що супроводжували роботу засобів протиповітряної оборони. Падаючі уламки збитих дронів наробили лиха, а також забрали життя жінки. У Голосіївському районі через падіння уламків спалахнула пожежа — у мережі з’явилося відео з дітьми з цієї багатоповерхівки.

Щемливі кадри опублікувала "Радіо Свобода".

На відео — 6-річний Марко та 8-річна Аліса розглядають уламки, які розсипані у їхньому дворі після нічної атаки.

"Як ми взагалі вижили там?", — запитує хлопчик.

"Не знаю", — відповідає сестра.

Нагадаємо, у Голосіївському районі, крім багатоповерхівки, пошкодження зазнав ще один житловий будинок. Загинула жінка, загалом семеро постраждалих, чотирьох доправили до лікарні — у них осколкові поранення. Загиблій було близько 30 років, вона померла у "швидкій" дорогою до лікарні.

Пожежі від падіння уламків також сталися у двох приватних будинках Дарницького району Києва. У Печерському – палали три автомобілі. У Дарницькому районі уламки також впали на машини, у Дніпровському — на зелену зону, у Святошинському на територію підприємства, у Подільському — на нежитлову забудову.

Раніше "Телеграф" оприлюднив ексклюзивні фото наслідків російської атаки на столицю безпілотниками 30 травня. Вже надійшло 50 повідомлень про пошкодження майна від місцевих мешканців.