Досягнути мети не вдалося: у ГУР очікують зменшення російських атак на Київ

У розвідці розповіли, навіщо росіянам треба було обстрілювати Київ

Кількість обстрілів росіянами Києва може незабаром зменшитись, оскільки зробити гарну картинку для пропаганди з цих атак не вийшло.

Про це в інтерв’ю Online-ua розповів речник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Спроба активна, масова, безпрецедентна, але значною мірою це показові виступи. Так часто і з такою ж інтенсивністю та кількістю повторювати подібні вистави росіяни не зможуть", — каже він.

Він зазначив, що ці обстріли робилися, щоб показати, що російська зброя може щось зробити із західною технікою та українською армією, проте виявилося, що не може.

Юсов додав, що Київ продовжує становити інтерес для росіян, оскільки продовжує чинити опір та відмовляється підкорятися "новій орді".

Як повідомлялося раніше, з початку травня Київ зазнав 17 масових атак із застосуванням ракет і дронів. Крім того, атака 28 травня стала найбільш масовою за кількістю застосованих БПЛА з початку вторгнення, їх тоді запустили понад 50 одиниць.

За добу 29 травня місто зазнало ударів тричі, через що загинула одна людина, а кілька будівель отримали пошкодження.