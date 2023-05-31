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Масовані удари по Києву: генерал розповів, чому атаки почастішали

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Наслідки удару по Києву Новина оновлена 31 травня 2023, 08:40
Наслідки удару по Києву. Фото Телеграф

Генерал розповів, чому ворог частіше став бити Києвом

Масовані атаки росіян на Київ націлені на зниження наших можливостей щодо підготовки до проведення контрнаступу.

Таку думку в інтерв’ю "Обозревателю" висловив колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, також удари по українській столиці можуть бути відповіддю на отримання ЗСУ ракет великої дальності.

"Це може бути реакцією у відповідь на удари по військових об’єктах у Криму і на території росії. Але якщо є бажання знайти причину, то вона завжди знайдеться. Якщо її немає, її можна штучно створити", — сказав Романенко.

Також генерал звернув увагу на те, що росіяни посилюють розвідку всіх видів і створюють свої резерви на тлі наступу української армії, що готується.

Романенко розповів, що ворог боїться українську ППО, у зв’язку з чим застосовує авіацію лише зі своєї території або ж у районі ведення бойових дій.

"Ворог застосовує, наприклад, керовані авіаційні бомби, якими завдають ударів по об’єктах біля кордонів на нашій території. Далі не наважуються... Ворог сформував авіагрупу "Шторм" з бомбардувальників Су-24, Су-34, підвищує мотивацію льотчиків, збільшує їхнє грошове забезпечення та так далі. Тобто противник вишукує можливості", — додав він.

Генерал також звернув увагу на інформацію про те, що в Білорусі розмістили ракетні комплекси С-400, які б’ють на відстань 200 кілометрів.

"Оскільки час у польоті вони мали, вони становлять загрозу, зокрема, безпосередньо для Києва. Від них столицю рятує робота таких комплексів, як Patriot. Якщо розгортати його в тому напрямку, звідки можуть завдаватися удари, практично автоматично спрацьовує виявлення і знищення ракет ", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за добу 29 травня Київ зазнав ударів тричі, через що загинула одна людина.

Теги:
#Україна #Київ #Росія #Обстріл