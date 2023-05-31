Масовані удари по Києву: генерал розповів, чому атаки почастішали

Генерал розповів, чому ворог частіше став бити Києвом

Масовані атаки росіян на Київ націлені на зниження наших можливостей щодо підготовки до проведення контрнаступу.

Таку думку в інтерв’ю "Обозревателю" висловив колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За його словами, також удари по українській столиці можуть бути відповіддю на отримання ЗСУ ракет великої дальності.

"Це може бути реакцією у відповідь на удари по військових об’єктах у Криму і на території росії. Але якщо є бажання знайти причину, то вона завжди знайдеться. Якщо її немає, її можна штучно створити", — сказав Романенко.

Також генерал звернув увагу на те, що росіяни посилюють розвідку всіх видів і створюють свої резерви на тлі наступу української армії, що готується.

Романенко розповів, що ворог боїться українську ППО, у зв’язку з чим застосовує авіацію лише зі своєї території або ж у районі ведення бойових дій.

"Ворог застосовує, наприклад, керовані авіаційні бомби, якими завдають ударів по об’єктах біля кордонів на нашій території. Далі не наважуються... Ворог сформував авіагрупу "Шторм" з бомбардувальників Су-24, Су-34, підвищує мотивацію льотчиків, збільшує їхнє грошове забезпечення та так далі. Тобто противник вишукує можливості", — додав він.

Генерал також звернув увагу на інформацію про те, що в Білорусі розмістили ракетні комплекси С-400, які б’ють на відстань 200 кілометрів.

"Оскільки час у польоті вони мали, вони становлять загрозу, зокрема, безпосередньо для Києва. Від них столицю рятує робота таких комплексів, як Patriot. Якщо розгортати його в тому напрямку, звідки можуть завдаватися удари, практично автоматично спрацьовує виявлення і знищення ракет ", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за добу 29 травня Київ зазнав ударів тричі, через що загинула одна людина.