Ще дев’ятеро людей: поліція викрила киян, які викладали в мережу роботу ППО (фото)

Порушників виявилося сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років

Правоохоронці викрили ще дев’ять мешканців столиці, які знімали на відео та публікували у соціальних мережах роботу української ППО. Фігурантів передали співробітникам Служби безпеки України.

Про це сьогодні, 31 травня, повідомили на сторінці Поліції Києва у Facebook.

Так, затримані кияни знімали роботу протиповітряної оборони під час чергової повітряної атаки на столицю.

"Під час обстрілу столиці в соціальних мережах поширювалися відео роботи протиповітряної оборони. Співробітники управління карного розшуку столичного главку поліції спільно з працівниками кримінального аналізу встановили дев’ятьох громадян, які знімали та незаконно поширювали інформацію", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед порушників були сім жінок та двоє чоловіків віком від 23 до 49 років. Своїми діями вони могли розкрити специфіку ППО.

Затриманих доставили до відділення поліції, де з ними поспілкувалися оперативні співробітники та пояснили їм можливі наслідки їхніх дій. Після цього їх було передано співробітникам СБУ для з’ясування обставин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час ракетної атаки на Київ, яку окупанти здійснили 29 травня, деякі мешканці столиці, попри заборону, опублікували в мережі фото та відео боротьби протиповітряної оборони з ворожими ракетами. Серед них була й популярна блогерка, яка має 70 тисяч передплатників в Інстаграм.