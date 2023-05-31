Київським блогеркам загрожує великий термін за "злив" роботи ППО: названо їхні імена

Повідомлення про підозру усі вони отримали за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України

Чотири блогери, які "засвітили" роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня, повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідчі зібрали докази, а експертизи підтвердили, що дії блогерів були протизаконними.

Зокрема, одна з них — 32-річна киянка — виклала заборонений контент у своїх соцмережах і відправила його адміністратору одного з тг-каналів. За кілька годин її відео розлетілося проросійськими майданчиками. Інша – 36-річна киянка – опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у своєму Instagram. Ще одна блогерка теж поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах.

Четверта підозрювана – уродженка Сумщини, яка мешкає у Києві. Вона зняла результати збивання ворожих ракет та розіслала файли своїм знайомим. Щоб уникнути покарання, вона намагалася видалити їх, але її все одно вирахували.

Як повідомила "Українська правда" з посиланням на своє джерело у правоохоронних органах, йдеться про таких людей:

Інна Воронова — екс-дружина наркодилера Юрія Чернецького, який зараз відбуває термін у в’язниці,

— екс-дружина наркодилера Юрія Чернецького, який зараз відбуває термін у в’язниці, Дарія Семенченко ,

, Ольга Дідовець ,

, Людмила Нужна.

Повідомлення про підозру усі вони отримали за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, по можливості їх ідентифікації на місцевості, якщо така інформація не розміщувалася у відкритому доступі Генеральним штабом ЗСУ, Міністерством оборони України або іншими (уповноваженими державними органами, вчинене в умовах воєнного стану).

Крім того, тривають слідчі дії щодо ще двох фігурантів, які того дня також поширили у мережі заборонені кадри.

Як раніше розповідав "Телеграф", СБУ відкрила вже 300 проваджень проти українців, які злили інформацію про обстріл міст у соцмережі.