Убило уламками у своїй квартирі: стало відомо ім’я жінки, яка загинула після обстрілу Києва 30 травня

Російський терор продовжує забирати життя мирних жителів

У ніч із 29 на 30 травня окупанти завдали масштабного удару по Києву, через що загинула молода жінка.

Як стало відомо, загиблу звали Катерина Кардаш, про що повідомила її колега Тетяна Любченко.

"Позавчора, 29 травня, під час чергового звірського нічного обстрілу Києва клятими рашистами, загинула наша Катя Кардаш, загинула просто у себе в квартирі", — повідомила вона.

За її словами, загиблій жінці було лише 32 роки.

Як повідомлялося раніше, російський нічний терор Києва тривав протягом кількох днів. У ніч проти 30 травня над столицею було збито близько 20 безпілотників, уламки від одного з них впали на багатоповерховий будинок, через що там виникла пожежа.

За словами мера Києва Віталія Кличка, жінка, яка загинула цього дня, вийшла на балкон, щоб спостерігати за тим, що відбувається. Однак того фатального моменту на неї і впали уламки БПЛА.

Усього внаслідок атаки 11 людей отримали травми, з них п’ятьох знадобилася госпіталізація. У будинку, на який впали уламки безпілотника, постраждали семеро людей — четверо отримали осколкові поранення.