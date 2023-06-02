Постраждала дитина, пошкоджено житлові будинки: з’явилися подробиці нічної атаки ворога на Київщину (фото)

Поранення отримали дві особи

У ніч на 2 червня російські окупанти в черговий раз здійснили обстріл Київщини. Цього разу вони використовували для атаки одночасно дрони та ракети.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Київської обласної держадміністрації Руслан Кравченко.

"Завдяки професійній роботі наших ППО факти влучення не зафіксовані. Усі ворожі цілі знищені. На жаль, є постраждалі. Внаслідок падіння уламків поранено двох людей, у тому числі дитину. Дорослого госпіталізовано до лікарні та прооперовано, загроз його життю немає", — розповів він.

За словами Кравченка, внаслідок падіння уламків пошкоджено п’ять приватних будинків. У трьох будинках є незначні пошкодження – вибиті вікна, посічені фасади. У двох – виникли пожежі. Загоряння було ліквідовано.

Крім того, уламками пошкоджено декілька автомобілів, а також вікна в одному з офісних приміщень.

Голова ОДА наголосив, що мешканцям пошкоджених будинків буде надано всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 1 червня російські загарбники завдали ударів по Києву, внаслідок яких загинули мирні жителі. Серед них була дитина.