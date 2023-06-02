Трагедія біля бомбосховища у Києві: відповідальним вручили підозри (фото)

Підозру отримали чотири особи

Співробітники поліції повідомили про підозру чотирьом фігурантам справи про загибель людей через закрите бомбосховище у Києві.

Як інформує пресслужба поліції, підозрюваним інкримінують службову недбалість та залишення людей у небезпеці, що призвело до їхньої загибелі.

Зазначається, що слідчі опитали свідків та персонал медустанови, а також знайшли ключі, якими можна було відчинити двері з двох сторін.

"У подальшому правоохоронці зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері і справді були зачинені", — йдеться у повідомленні.

Надалі представники поліції затримали першу заступницю Деснянської РДА, директора лікарні, заступника директора з технічних питань та охоронця медичного закладу.

Як повідомлялося раніше, в результаті атаки на Київ у ніч на 1 червня троє людей загинули через те, що притулок був закритий і вони не змогли сховатися від уламків, що падають.

Після цього президент України пообіцяв дати "тверду реакцію" та покарати винних.

Своєю чергою міський голова зазначив, що відповідальність за стан бомбосховищ несуть голови районних адміністрацій, які призначаються Офісом президента.