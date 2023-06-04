Підступні наміри ворога зірвано: в КМВА розповіли про результати нічної атаки на столицю

ППО знищила всі повітряні цілі на дальніх підступах до міста

Палке бажання росіян зіпсувати киянам одне з найбільших релігійних свят, Трійцю, не мало ніяких шансів на успіх завдяки відмінній роботі української ППО.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Наш сусід-нелюд на словах кричить усьому світові про свою віру і любов до Бога. А на ділі – навіть у святу Трійцю московські сатанисти не гребують бажанням вбивати мирних людей", — написав емоційно у мережі начальник КМВА Сергій Попко.

За інформацією Адміністрації, росіяни запустили вночі дрони та ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію.

"За попередньою інформацією, до столиці жодна повітряна ціль не долетіла. Все, що прямувало в бік міста – ППО знищила ще на дальніх підступах. Другу ніч поспіль кияни не чують звуки вибухів над головою", — відзначив Попко.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 червня росія вкотре вчинила ракетну атаку на Україну — повітряну тривогу оголошували у всіх областях. При цьому у багатьох регіонах працювала ППО, а у Кропивницькому пролунав вибух — його подробиці поки що невідомі.

На жаль, в результаті удару російського ворога у суботу, 3 червня, по Дніпру постраждали 20 людей, серед яких п'ятеро дітей. При цьому довелось госпіталізувати 17 осіб. Серед поранених є п’ятеро дітей. Стан трьох хлопців віком 6, 11 та 15 років медики оцінюють як важкий, вони в операційних. Дівчатка 11 та 17 років – у задовільному стані, лікуватимуться амбулаторно.