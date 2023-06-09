"Від росіян можна очікувати будь-чого": у Зеленського оцінили ризик підриву Київської ГЕС

Зеленський оцінив ризики теракту на Київській ГЕС

Після підриву Каховської ГЕС російські пропагандисти запропонували аналогічний теракт на Київській ГЕС, але в команді президента України Володимира Зеленського вважають такі дії від окупантів неможливими.

Як заявив в інтерв’ю "24 каналу" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, зовнішнім впливом знищити греблю під Києвом неможливо.

"Необхідний внутрішній підрив. Втім, Збройні Сили достатньо довели ефективність з погляду ППО, зокрема, що можуть контролювати простір над Київським водосховищем", — сказав він.

За словами Подоляка, у ЗСУ при цьому оцінюють ризики, оскільки Київ і область атакують чи не щоночі.

"Від росіян можна очікувати будь-чого, але не потрібно захоплюватися апокаліптичними сценаріями і тримати себе в такому стані... Сили ППО досить ефективні", - додав він.

Також представник ОПУ наголосив, що росіяни несвідомі щодо того, що роблять.

"Вони не розуміють наслідків того, що роблять. Або, навпаки, розуміють, тому максимально жорстко знищують громадянську інфраструктуру. Однак деякі запобіжники є і у ЗСУ, і у ППО України щодо того, щоб зберігати в недоторканності критичні об’єкти. Зокрема, Київське водосховище", — завершив він.

Раніше "Телеграф" писав, що підрив Каховської ГЕС відрізав Кінбурнську косу від материка.