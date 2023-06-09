Зеленський звільнив голову Гостомеля: при ньому "загадково" пропадали гроші на відновлення селища (відео)

У Гостомелі зафіксували факт розкрадання щонайменше 5 мільйонів гривень чиновниками

Голову Гостомельської селищної військової адміністрації Сергія Борисюка звільнили після того, як журналісти викрили його у розкраданні коштів, виділених на відновлення селища.

Указ про звільнення урядовця 8 червня підписав президент України Володимир Зеленський. При цьому офіційних версій про причини звільнення наразі не звучало.

Посаду Борисюка обійняв Сергій Смаль, про що йдеться в іншому указі.

Борисюк втратив посаду через 3 дні після того, як було опубліковано розслідування Bihus.Info "Дике відновлення". У ньому журналісти розповіли про те, як Гостомельска ПВА переказувала на рахунки підставних ФОП та компаній мільйони гривень. У договорах із ними було зазначено, що вони нібито займалися відновленням селища після бойових дій.

У розслідуванні фігурують не менше 11 підозрілих ФОП та фірм. Зокрема, за такою схемою гроші отримували мешканець тимчасово окупованого Донецька, пенсіонерка з Миколаєва та священик з Рівненщини.

У Гостомельській ПВА водночас завили, що не розбиралися з тим, кому платять, бо хотіли якнайшвидше відновити селище. Там же говорили, що до їхніх обов’язків не входить перевірка підрядників.

Цікаво, що після оприлюднення розслідування з державного порталу було видалено всю інформацію про платежі з місцевого бюджету.

Також у ситуації розбирається БЕБ. Там розпочали розслідування щодо влади Гостомеля. Її підозрюють у розкраданні щонайменше 5 мільйонів гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна хоче відновити літак "Мрія", який було знищено окупантами у Гостомелі.