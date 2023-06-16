Відлуння скандалу з Віктором Павліком? У Києві знищили понад 72 тисячі спецперепусток

У військовій комендатурі столиці розповіли "Телеграфу", чому вивели з обігу спецдозволи і скільки їх ще залишилось

У Києві спеціальні перепустки на переміщення в авто під час комендантської години видають не всім, їхня кількість обмежена. З початку ж повномасштабного вторгнення рф їх виготовлювали тричі, і станом на початок 2023 року загалом у столиці видали більш як 100 тисяч спецдозволів.

Про це у відповіді на запит "Телеграфу" повідомив начальник центрального управління військової служби правопорядку по Києву та Київській області генерал-майор Віктор Плахтій, (очолює військову комендатуру столиці).

"Для забезпечення контролю за здійсненням заходів під час запровадження комендантської години створена система пропускного режиму, яка передбачає видачу спеціальних перепусток. Видача спецперепусток з метою дотримання правил комендантської години є обмеженою", — повідомив генерал.

Він уточнив також, що після 24 лютого 2022 р. у столиці тричі розробляли, виготовляли та вводили в дію спецдозволи. Останнього разу — у січні цього року. Загалом же з початку воєнного стану військові видали 104 тисячі перепусток для їзди у комендантську годину.

Разом з тим, як поінформував Віктор Плахтій, з низки причин станом на квітень-2023 у громадян вилучили вже 72 132 спецдозволів.

Зазначимо, серед головних причин вилучення перепусток — підозра у вчиненні правопорушень, відмова показувати правоохоронцям свої документи, пред'явлення простроченого спецдозволу або "липової" перепустки.

Нагадаємо, у травні в Києві здійнявся гучний скандал після того, дружина співака Віктора Павліка, українська блогерка Катерина Реп’яхова опублікувала в Instagram відео, як вона зі своїм чоловіком їде Південним мостом у столиці, де проїзд дозволено лише для спецтранспорту. При цьому на запису також видно, як Павлік дістає спеціальну перепустку та каже, що це подарунок для дружини.

Про спецперепустки, видані КМДА, читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Хто хоче зробити свої справи — має час удень": Микола Поворозник про нічні спецперепустки та зменшення комендантської години

Як повідомляв "Телеграф", пізніше Павлік попросив вибачення і повідомив, що шкодує за цю подію, назвавши її "невдалим жартом" дружини. Втім, коли ситуація набула розголосу, з артистом поспілкувалися поліцейські, а перепустку вилучили.