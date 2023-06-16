Будинки розсипалися як іграшкові: наслідки ракетного удару по Київщині, фото
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На Київщині є руйнування внаслідок удару 16 червня
Внаслідок ракетного удару по Київщині 16 червня в одному з районів області було пошкоджено приватні будинки.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.
За його інформацією, внаслідок інциденту на місці почалася пожежа, є постраждалі.
"На місці працює поліція, медики та ДСНС. Закликаю всіх під час повітряної тривоги перебувати в укриттях!" — написав він.
Водночас мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у столиці руйнувань внаслідок удару немає.
У прес-службі Повітряних сил України повідомили, що для сьогоднішньої атаки на України противник використовував аеробалістичні та крилаті ракети, а також розвідувальні безпілотники. Зокрема, було збито 6 ворожих "Кинджалів".
Раніше "Телеграф" писав про те, що сьогодні до України з візитом прибула делегація глав африканських держав, які хочуть запропонувати президенту Володимиру Зеленському свій план щодо врегулювання війни. Атака окупантів припала в момент, коли члени африканської делегації перебували на Київщині. На такий "збіг" вже відреагували користувачі соціальних мереж.