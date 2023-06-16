Ракетний удар по Україні: зросла кількість постраждалих у Київській області

Всім постраждалим буде надано медичну та іншу необхідну допомогу

Вдень 16 червня російські війська обстріляли Київську область ракетами та дронами. Кількість постраждалих збільшилась до 6 осіб, серед яких одна дитина.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко. За його словами, всі повітряні цілі були збиті, потерпілих було поранено уламками.

Один із постраждалих отримав поранення безпосередньо на роботі. Чоловік розвозив хліб по місцевим магазинам. Йому та іншим постраждалим, серед яких літня жінка та дитина, надається допомога лікарів. Крім того, внаслідок падіння уламків зруйновано три приватні будинки, а ще 13 потребують капітального ремонту. Незначні пошкодження зафіксовано у 15 будинках та двох господарських будинках. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу, зазначила місцева влада.

"Внаслідок падіння уламків виникло займання лісової та трав’яної підстилки. Усі загоряння оперативно локалізовані. Оперативні служби продовжують роботу на місцях. Інформація про пошкодження оновлюється. Людям надається необхідна допомога", — написав Руслан Кравченко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що атаку на Київщину було здійснено під час візиту переговорників з Африки. За словами Дмитра Кулеби, обстріли України прямо під час візиту делегації — це повідомлення Африці, що росія хоче більше війни, ніж миру.