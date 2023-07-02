Уламки впали на житлові будинки, є постраждалий: подробиці нічної атаки на Київщину
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Київщина пережила чергову атаку ворога
Під час нічної атаки безпілотників на Київ та область не було зафіксовано жодного прильоту.
Про це у Facebook написав голова Київської ОДА Руслан Кравченко.
За інформацією чиновника, внаслідок падіння уламків у двох районах Київської області пошкоджено три приватні будинки.
"Зокрема, в одному з будинків сталося загоряння. Пошкоджено перекриття та стіни будівлі. Пожежу оперативно ліквідовано. В інших двох будинках – незначні пошкодження покрівлі, фасаду, вікон", — написав він.
Голова ОДА пообіцяв, що власникам пошкоджених будинків буде надано всю необхідну допомогу.
"На жаль, постраждав мешканець одного з будинків. Чоловік отримав поранення ноги. Йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі оперативні групи продовжують роботу щодо фіксування наслідків нічної атаки", — підсумував Кравченко.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у багатьох регіонах України в ніч проти 2 липня було неспокійно. Ворог запускав ракети та безпілотники, при цьому українські сили ППО спрацювали на відмінно, не залишивши шансів противнику.