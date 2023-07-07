У Києві раптово оголосили навчання для цивільних: кого звуть і що треба робити

Заняття проводитимуться у сформованих навчальних групах за кількома напрямками

Києві розпочато реєстрацію всіх бажаючих для безкоштовних одноденних навчань з підготовки до національного спротиву.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

За словами заступника директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайла Щербіни, заняття проводитимуть у сформованих навчальних групах з кількома напрямками. Зокрема:

основи мінно-вибухової безпеки: правила поводження з вибухонебезпечними предметами;

стрілецька підготовка: як поводитися з вогнепальною зброєю;

захист від зброї масового ураження: дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Проводитимуть навчання працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА та волонтери, які мають достатній рівень підготовки. Для зручності навчання відбуватимуться в робочі та вихідні дні.

"Чим більше людей пройде хоча б початкову, базову підготовку дій в умовах військової агресії, тим стійкішими та обізнанішими вони ставатимуть, і менше серед нас буде втрат. Тому що підготовлений – значить захищений", – зазначив Михайло Щербина.

Бажаючі пройти навчання з підготовки до національного спротиву повинні заповнити реєстраційну форму, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі провели масштабні навчання на випадок теракту на ЗАЕС.