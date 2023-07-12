Відмінна робота сил ППО: що відомо про нічну атаку дронів на Київ

Інформації про постраждалих чи руйнування не надходило

У ніч на 12 липня Київ зазнав масованої атаки ворожими дронами. Тривога у столиці та регіоні тривала понад дві години, за цей час наші захисники знищили всі повітряні цілі окупантів.

Про це повідомив начальник КДВА Сергій Попко.

За його словами, атака наносилася безпілотниками типу "шахед".

"504-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну… Після більш ніж тижневої перерви противник другий день поспіль запускає іранські БПЛА по Києву", — уточнив він.

Попко зазначив, що вночі інформації про постраждалих чи руйнування не надходило. Також він подякував захисникам нашого неба за чудову роботу.

"Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються. Слідкуйте за новими повідомленнями. Нагадую важливі речі – не знімайте роботу ППО. Цим ви вбережете і наших воїнів протиповітряної оборони, і, відповідно, своє життя", — завершив він.

Більш детальна інформація про удар також буде доступна у ранковому зведенні Повітряних сил України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 11 липня в небі над Україною збили 26 "шахедів".