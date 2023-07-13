Вночі росіяни атакували Київ: спалахнули пожежі, без жертв не обійшлося (фото)

Двох постраждалих від російської атаки госпіталізували в Дарницькому районі столиці

У ніч на четвер, 13 липня росія здійснила масовану повітряну атаку на Київ: "Шахеди" летіли на столицю з різних напрямків. Сили ППО збили понад 10 ворожих цілей. У Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовані випадки падіння уламків.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Попередньо, є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих в Дарницькому районі: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), вони госпіталізовані до лікарні. В Шевченківському районі під час ліквідації наслідків врятовано одну людину", — поінформував він.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що двох постраждалих від російської атаки госпіталізували в Дарницькому районі столиці. Ще двом у Шевченківському районі надали допомогу на місці.

Як уточнили у ДСНС, за однією адресою рятувальники ліквідовували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Саме там було травмовано двох людей (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися.

Наслідки падіння уламків "шахеда"

Сталися займання

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено двох потерпілих з осколковими пораненнями, їх було госпіталізовано до медичного закладу.

Ще за однією адресою сталася пожежа в одноповерховій недіючій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Крім того, ліквідовували загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 6 липня окупанти завдали удару по Львову чим обірвали життя чотирьох людей, а ще 34 особи отримали травми. Серед постраждалих є дитина.