Приліт уламка "Шахеда" по елітному ЖК Києва: відео зі зруйнованої квартири до та після

За лічені секунди житло перетворилося на руїни

Внаслідок масованої нічної атаки на Київ під час падіння уламків постраждав житловий 26-поверховий будинок у Дарницькому районі та в мережі показали одну зі зруйнованих квартир, яка знаходилась у ньому.

Так, у популярному місцевому пабліку Telegram опублікували відео, зняте всередині квартири після нічної події. На кадрах спочатку можна побачити, як вона виглядала до атаки, а потім автор ролика показує страшні наслідки.

"Просто жах — квартира у Києві до нічного обстрілу та після", — підписали відео в Telegram-каналі.

Затишне житло в житловому комплексі "Славутич" лише за лічені секунди перетворилося на справжні руїни.

Зазначимо, що в ніч проти 13 липня російські окупанти влаштували масовану атаку по столиці. Дрони-камікадзе "Шахеди" летіли на місто з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більше десятка повітряних цілей, але уламки, що впали, завдали певної шкоди. Загалом, внаслідок події постраждали чотири особи. Жертв, на щастя, немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Нацполіції показали відео з перших хвилин після падіння уламків ворожого безпілотника на багатоквартирний будинок у Києві.