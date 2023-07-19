Помер за загадкових обставин: поліція розслідує смерть військового у лікарні Києва

Чоловіка перевели в реанімацію і наступного дня він помер

В одній із лікарень Солом’янського району Києва помер 31-річний військовослужбовець, який кілька тижнів проходив лікування.

Про це у середу, 19 липня, повідомляє пресслужба Поліції Києва.

Так, 16 липня друг померлого, який проходив разом із ним лікування в одній палаті, помітив його на вулиці на території лікарні у неадекватному стані. Про це чоловік сказав охороні медзакладу.

"Співробітники муніципальної охорони разом із медиками доставили постраждалого до палати, пізніше чоловіка було переведено в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця", — йдеться у повідомленні.

Після того, смерті військовослужбовця, на місце прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці опитали співробітників лікарні та охоронців, а також вилучили відео з бодікамер працівників охорони та записи з камер зовнішнього відеоспостереження. Водночас криміналісти оглянули бомбосховище, до якого того вечора заходив військовий.

За цим фактом розпочато два кримінальні провадження:

за ч. 1 ст. 115 КК – умисне вбивство;

за ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов’язків медичним чи фармацевтичним працівником.

Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі військовий повідомив у поліцію про смерть своєї дружини та сина. Він знайшов їх мертвими у власній квартирі. Слідів насильницької смерті на їхніх тілах попередньо не виявлено.