Нічна атака "шахедів" на Київ: з’явилися подробиці від влади

На щастя, обійшлося без прильотів

У ніч проти 25 липня ворог намагався атакувати Київ ударними безпілотниками. Це була шоста атака росіян по столиці з початку місяця.

Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко.

За його інформацією, ворог випустив в напрямку міста іранські "шахеди".

"Тривога тривала 3 години… Силами та засобами ППО всі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.

За інформацією на цю хвилину — у столиці обійшлося без жертв та руйнувань (дані оперативного зведення уточнюються, слідкуйте за можливими оновленнями). Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Підтримуйте ЗСУ щодня!Допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!", — написав він.

Зазначимо, що також тривогу вночі було оголошено і в інших регіонах України. На щастя, обійшлося без прильотів та руйнувань. Більш детально про наліт дронів на Україну повідомлять у ранковому зведенні Повітряних сил України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 24 липня окупанти завдали удару по Одеській області і ледь не знищили шість румунських річкових суден на Дунаї.