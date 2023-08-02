Атака "шахедами" на Київ: нові подробиці та фото наслідків падіння уламків

На щастя, ніхто не постраждав

Під час нічної атаки "шахедами" Україною російські окупанти вдарили дронами-камікадзе також і по Києву. Внаслідок падіння уламків БПЛА, збитих силами та засобами ППО, у Солом’янському районі столиці зафіксовано пошкодження.

Про це у середу, 2 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС України у Києві.

За інформацією рятувальників, внаслідок пригоди було пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. Зазначається, що пожежі через падіння уламків не виникло. На щастя, ніхто не постраждав.

До проведення робіт на місці було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 співробітників ДСНС.

У пресслужбі також опублікували фотографії з місця події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вівторок, 1 серпня, російські окупанти атакували Харків ударними безпілотниками. В результаті було зруйновано два поверхи одного із гуртожитків на території міста. У ньому почалася пожежа. Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що загалом під час атаки було зафіксовано три прильоти.