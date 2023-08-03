Київ пережив восьму поспіль атаку "шахедами": наслідки нічного удару

Внаслідок падіння уламків БПЛА у Солом’янському районі пошкоджено нежитлове приміщення

У ніч проти четверга, 3 серпня, росіяни здійснили восьму поспіль атаку БПЛА на Київ. Силами та засобами ППО на підльоті до столиці було виявлено та знищено близько півтора десятка повітряних цілей.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він поінформував, що станом на 5:30 інформації про жертви та руйнування не надходило. Повітряна тривога у столиці тривала рівно три години. Вона стала 820-ю для Києва з початку повномасштабного вторгнення.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БПЛА у Солом’янському районі пошкоджено нежитлове приміщення. У Святошинському районі спалахнуло дерево. Жертв та постраждалих у Києві немає.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 2 серпня росіяни також атакували столицю ударними дронами. Вони заходили групами одночасно з кількох напрямів. Силами та засобами ППО всі повітряні цілі – понад 10 БПЛА, були виявлені та знищені. Крім того, ворог ударив і по портовій та промисловій інфраструктурі півдня Одеської області, виникли пожежі, був пошкоджений елеватор.