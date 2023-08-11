Київ обстріляли ракетами: у столиці чули серію вибухів (оновлено)
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Попередньо, був запуск "Кинджалів"
У Києві вранці 11 серпня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.
Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфу".
Влада міста просить мешканців залишатися в укриттях.
"Вибухи в місті. Знаходьтеся в укриттях!" — написав мер столиці Віталій Кличко.
Водночас у КГВА підтвердили, що над столицею працює ППО.
Моніторингові паблики повідомляли про запуск ракет "Кинжал". Станом на 10.10 була інформація про нові пуски у бік західних регіонів.
Також у мережі пишуть, що звуки вибухів чули мешканці Хмельницької, Івано-Франківської та Вінницької областей.
Станом на 10.15 моніторингові паблики повідомили, що в небі над Україною чисто.
UPD. За даними Кличка, уламки ракети впали на територію однієї із дитячих лікарень столиці.
"Постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби йдуть на місце", — написав він.
Водночас, голова КДВА Сергій Попко зазначив, що інформація про руйнування вимагає уточнення.
"За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало кілька уламків. Дані про постраждалих та руйнування з’ясовуються", — сказав він.
О 10:33 почалися відбої повітряної тривоги після посадки МіГ.
11:00 Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку.
"Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає", — розповідає мер Києва Віталій Кличко.
Раніше "Телеграф" писав про те, що під час обстрілу Запоріжжя 10 серпня окупанти потрапили до дитячого табору у центрі міста ракетою "Іскандер-К".