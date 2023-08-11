Київ обстріляли ракетами: у столиці чули серію вибухів (оновлено)

Попередньо, був запуск "Кинджалів"

У Києві вранці 11 серпня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти "Телеграфу".

Влада міста просить мешканців залишатися в укриттях.

"Вибухи в місті. Знаходьтеся в укриттях!" — написав мер столиці Віталій Кличко.

Водночас у КГВА підтвердили, що над столицею працює ППО.

Моніторингові паблики повідомляли про запуск ракет "Кинжал". Станом на 10.10 була інформація про нові пуски у бік західних регіонів.

Також у мережі пишуть, що звуки вибухів чули мешканці Хмельницької, Івано-Франківської та Вінницької областей.

Станом на 10.15 моніторингові паблики повідомили, що в небі над Україною чисто.

UPD. За даними Кличка, уламки ракети впали на територію однієї із дитячих лікарень столиці.

"Постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби йдуть на місце", — написав він.

Водночас, голова КДВА Сергій Попко зазначив, що інформація про руйнування вимагає уточнення.

"За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало кілька уламків. Дані про постраждалих та руйнування з’ясовуються", — сказав він.

О 10:33 почалися відбої повітряної тривоги після посадки МіГ.

11:00 Окрім уламків ракети, які впали на територію однієї з дитячих лікарень столиці, виявлені ще два місця падіння в Оболонському районі. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку.

"Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає", — розповідає мер Києва Віталій Кличко.

Раніше "Телеграф" писав про те, що під час обстрілу Запоріжжя 10 серпня окупанти потрапили до дитячого табору у центрі міста ракетою "Іскандер-К".