Київ атакували "Кинджалами", всі ракети збиті — КМВА

На жаль, навіть ефективна робота ППО не рятує від уламків ракет, що падають.

Під час російської атаки на Київ окупанти застосували гіперзвукові ракети "Кинджал". Проте столична ППО змогла повністю відбити загрозу.

Про це повідомили у КМДА.

Так, за даними спікера міської адміністрації, українська ППО збила всі ракети противника.

При цьому варто зазначити, що, на жаль, навіть ефективна робота ППО не рятує від уламків ракет, що падають. Так, станом на 11:00, вже відомо про падіння вищевказаних об’єктів на територію однієї з дитячих лікарень, на дах одного з приватних будинків та відкриту місцевість дачного кооперативу. Більшість уламків було знайдено в Оболонському районі столиці.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вибухи у Києві пролунали під час чергової масштабної повітряної тривоги, яку оголосили вранці 11 серпня. Повідомлялося про вибухи одразу у кількох областях. Докладніше про це ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що росія завдала руйнівного удару по Запоріжжю. На жаль, без жертв не обійшлося. Також є поранені.