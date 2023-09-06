На Київщині внаслідок нічного обстрілу сталася пожежа: фото наслідків

Причиною пожежі стало падіння уламків ворожої ракети

У Київській області, де цього ранку чули низку вибухів через ракетну атаку росіян, сталася пожежа на одному із торгівельних підприємств. Наразі загоряння вже ліквідовано, встановлюється розмір та ймовірна сума завданих збитків.

Як виглядають наслідки ворожого удару, розповіли у пресслужбі ДСНС України. За даними рятувальників, пожежа сталася через падіння уламків російської крилатої ракети.

Знімки демонструють, що через вогонь постраждала автомобільна техніка та окремі будівлі на території вже згаданого підприємства.

Дісталося вантажівці...

...і тракторцю

На щастя, жертв та потерпілих виявлено не було.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події

Епіцентрів вогню було кілька

Нагадаємо, що сигнал повітряної тривоги на Київщині був оголошений близько 5:45 6 вересня через пуск російських ракет із акваторії Каспійського моря. Слід зазначити, що, за даними КМВА, на території області засоби ППО також знищили і балістичну ціль — попередньо ракету "Іскандер-К".

Також цієї ночі було вельми гучно в Одеській області — ворог вкотре атакував портову та складську інфраструктуру з метою знищити якомога більше запасів продовольства. На жаль, є загиблий.