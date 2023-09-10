росія запустила десятки "шахедів" по Києву: уламки впали у трьох районах, пошкоджено багатоповерхівку (фото)

Відомо про одного потерпілого

У ніч проти 10 вересня російські окупанти здійснили атаку безпілотними літальними апаратами по Києву. Внаслідок події у місті є пошкодження.

Попередньо загарбники використовували боєприпаси типу "Shahed". Про це повідомили в Telegram-каналі Київської міської військової адміністрації, посилаючись на слова голови КМВА Сергія Попка.

"Дрони заходили до столиці групами та за різними напрямками. Силами ППО вдалося знищити понад два десятки ворожих БПЛА (точну кількість і тип оприлюднять Повітряні Сили). Уламки впали в кількох районах столиці", - сказав він.

Також Сергій Попко додав, що у Шевченківському районі Києва було пошкоджено квартиру у багатоповерховому будинку. Більшість уламків упали на відкриту, незабудовану територію. Водночас зафіксовано ще раз інших пошкоджень у столиці.

"Пошкоджено автомобілі, тролейбусні лінії електропередачі, дорожнє покриття. Наразі відомо про одного потерпілого (без загрози життю)", — зазначив голова КМВА.

Водночас мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що цієї ночі падіння уламків зафіксовано у Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

"У Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці", — написав мер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 3 вересня російські окупанти атакували "Шахедами" Одеську область. У мережі повідомили про мінімум два потужні вибухи в місті Рені.