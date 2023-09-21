У Києві пролунало кілька гучних вибухів: де є руйнування (оновлено)

Поспати жителям та гостям столиці не вдалося

У Києві вранці 21 вересня було досить гучно — місцеві жителі прокинулися від кількох потужних вибухів, котрі розбудили столицю. За попередніми даними, працювали засоби ППО. Слід підкреслити, що по всій Україні оголошено повітряну тривогу через атаку російських ракет та "шахедів".

Інформацію повідомляє "Телеграф" із посиланням на власного кореспондента та моніторингові ресурси. Початково інформація пройшла, що гучні звуки лунали у передмісті Києва, зокрема у Софіївській Борщагівці.

6:20 За інформацією Кличка, у Шевченківському районі через падіння уламків ракет пошкоджена газова труба. Відповідні служби уже на місці.

У Дарницькому районі сталася руйнація кількох нежитлових об'єктів. Про постраждалих поки не повідомляється.

Згодом мер міста Віталій Кличко заявив, що у столиці відпрацювала протиповітряна оборона. Однак відомо про вибухи у двох районах — Дарницькому та Голосіївському. Наразі за викликом уже виїхали відповідні оперативні служби, про наслідки повідомлять згодом.

Також чиновник додав, що у деяких мікрорайонах Святошинського району Києва відсутні водо- та електропостачання. Над усуненням проблем теж уже працюють.

Слід зазначити, що окремі місцеві телеграм-канали без уточнення локації інформують, що в одному із районів столиці сталося займання. Видно стовп диму, що підіймається в небо. Деталі уточнюються.

Пожежа у Києві 21 вересня

Додамо, що Київ став не єдиною мішенню для російських окупантів. Під обстрілом із, попередньо, С-300, ранком 21 вересня опинився і Харків. Місцеві жителі повідомили про серію із щонайменше шістьох вибухів. Імовірно, без прильотів не обійшлося.