Удар по Києву: руйнування є у двох районах, стали відомі наслідки (відео)

Серед постраждалих – дев’ятирічна дівчинка

Рано вранці у четвер, 21 вересня, під час масштабної ракетної атаки на Україну росіяни ракетами вдарили по Києву. Над містом було збито понад 20 ворожих цілей, уламки ракет впали у кількох районах столиці.

Про наслідки атаки повідомляє КМВА. Уточнюється, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, станом на 9.00 21 вересня, в столиці прозвучало 870 тривог.

Дарницький район. Уламки ракети впали на нежитлову будівлю, без загоряння. Також — на станцію технічного обслуговування, де виникла пожежа на площі 400 квадратних метрів та спалахнули припарковані автомобілі. Крім того, пошкоджено вікна двоповерхового гуртожитку.

Постраждали семеро людей, серед яких дівчинка 9 років. Практично у всіх – різані рани. Трьох людей було госпіталізовано. Інші отримали медичну допомогу на місці. Попередньо загрози життю постраждалих немає.

UPD. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Шевченківському районі, де, внаслідок падіння уламків, була пошкоджена газова труба, також вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізують 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.

Шевченківський район. Внаслідок атаки пошкоджено газову трубу без загоряння. У житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері та пошкоджено вікна. Крім того, пошкоджено вікна в нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація щодо постраждалих відсутня.

"Інформація попередня, дані оперативної інформації оновлюються", — зазначили у КДВА.

Раніше "Телеграф" публікував фото наслідків ракетного удару по Києву та області рано вранці 21 вересня. На знімках — пошкоджені житлові та нежитлові будинки.