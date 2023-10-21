Скільки непридатних укриттів є у Києві: влада озвучила реальну цифру

Непридатні для використання приміщення були "вилучені" з карти укриттів Києва

Тема безпеки та доступності укриттів під час повномасштабної війни є як ніколи актуальною. Як виявилось, робота з моніторингу стану об’єктів Фонду захисних споруд Києва ведеться постійно.

Про це заявив голова Київської міської воєнної адміністрації Сергій Попко в інтерв’ю "ТСН". Він зазначив, що всі непридатні для перебування людей укриття було "знято з карти укриттів Києва".

Також чиновник зазначив, що всі укриття у столиці постійно перевіряються та інспектуються відповідними органами. Це дозволяє владі зрозуміти та оцінити реальний стан захисних споруд у Києві. При виявленні проблем притулку доукомплектовуються всім необхідним та наводяться у належний стан.

"Робота по об’єктах Фонду захисних споруд Києва ведеться постійно. Було проведено інспекцію наявних укриттів та притулків, що дозволило зрозуміти об’єктивну ситуацію із захисними спорудами у столиці. Непридатні об’єкти зняли з обліку та вилучили з карти укриттів Києва. Таких було приблизно тисячу " . власності, які з технічних чи інших причин не можуть використовуватись населенням.

Щодня триває системна робота щодо приведення в належний стан наявних укриттів та забезпечення цілодобового та безперешкодного доступу до них для цивільного населення. Продовжується їхнє доукомплектування всім необхідним : засоби пожежогасіння, аптечки, вода, місця для сидіння та інше. Щоб люди під час повітряних тривог відчували себе безпечно та в комфорті", — повідомив Сергій Попко.

Крім цього голова Київської міської військової адміністрації заявив, що влада постійно нарощує фонд захисних споруд у столиці. У Києві регулярно проводяться інспекції підземних просторів, які можуть використовуватися як укриття. Такі об’єкти надалі можуть бути переобладнані під найпростіші укриття і таким чином значно більше людей зможе перебувати в безпеці.

"Ми вживаємо заходів щодо нарощування фонду захисних споруд. У Києві проведено обстеження приміщень підземного простору для використання як укриття. За підсумками роботи, комісіями РДА визначено близько 700 споруд, які рекомендовані як найпростіші укриття. Завдяки їм ми можемо значно збільшити кількість місць , тому що укриття мають значні площі і здатні прийняти значну кількість людей, на сьогодні у Фонді захисних споруд враховується майже чотири з половиною тисячі об’єктів цивільного захисту .

Але робота не зупиняється. Ми постійно ведемо переговори з великим та середнім бізнесом про можливе використання їхнього підземного простору (наприклад, підземних паркінгів) як найпростіші укриття”, — резюмував Сергій Попко.

Раніше "Телеграф" писав про те, що влада Києва висловилася з приводу встановлення головної ялинки країни в Києві. Наголошується, що підходити до цього питання слід дуже виважено, оскільки можуть виникнути різні форс-мажори.